Рябошапка не может уволить заместителей генпрокурора Столярчука и Стрижевскую

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что увольнение заместителей генерального прокурора Юрия Столярчука и Анжелы Стрижевской затруднительно. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Это тяжелый вопрос. Пока что нет. Было несколько тяжелых коммуникаций с Юрием Васильевичем. По закону это сделать очень не просто, а что касается Анжелы Анатолиевны - пока что в отпуске", - сказал он.



Рябошапка заявил об отсутствии оснований для увольнения Столярчука.

По его словам, в случае безосновательного увольнения они будут восстановлены судом.



Генпрокурор отметил наличие кандидатур на должности заместителей, но отказался их называть.



Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада одобрила назначение генеральным прокурором Рябошапку.



Ранее суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки в сговоре со своим первым замом Сторожуком.



Также Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.



Тем временем генпрокурор Руслан Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько.



Кроме того, Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ.