Прокуратура АРК викличе на допит звільнених полонених і всіх моряків

Прокуратура АРК має намір викликати для свідчень Панова, Балуха, Бекірова і всіх моряків. Про це повідомив в Facebook заступник прокурора АРК Ігор Поночовний.

"Крім Олега Сенцова і Олександра Кольченка, ми плануємо проводити слідчі і процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим і Євгеном Пановим, оскільки кожен з них є потерпілим у наших кримінальних провадженнях і їх свідчення є найвагомішим доказом вчинення представниками держави-окупанта в Криму злочинів, у тому числі і воєнних", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.



На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.



Також звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.



Тим часом в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.