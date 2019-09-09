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09 вересня 2019, понеділок, 21:18 29
Силові структури 2019-09-10T01:00:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура АРК викличе на допит звільнених полонених і всіх моряків

Прокуратура АРК викличе на допит звільнених полонених і всіх моряків

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

Прокуратура АРК має намір викликати для свідчень Панова, Балуха, Бекірова і всіх моряків. Про це повідомив в Facebook заступник прокурора АРК Ігор Поночовний.

"Крім Олега Сенцова і Олександра Кольченка, ми плануємо проводити слідчі і процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим і Євгеном Пановим, оскільки кожен з них є потерпілим у наших кримінальних провадженнях і їх свідчення є найвагомішим доказом вчинення представниками держави-окупанта в Криму злочинів, у тому числі і воєнних", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.


На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Також звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

Тим часом в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

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