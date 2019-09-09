Зустріч "нормандської четвірки" може пройти вже у вересні, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє про те, що зустріч лідерів держав "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) повинна відбутися найближчим часом, в тому числі Президент Володимир Зеленський готовий до її проведення вже у вересні в той час, як Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє про те, що зустріч лідерів держав "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) має відбутися найближчим часом, в тому числі Президент Володимир Зеленський готовий до її проведення вже в вересні.

Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, відповідаючи на запитання журналістів, передають Українські Новини.

"Ми плануємо проведення цієї зустрічі в нормандському форматі найближчим часом. Можу сказати, що є ініціатива взагалі провести це найближчим часом. Як мінімум президент Зеленський готовий це зробити не до грудня, а в цьому місяці", - сказав він.

Пристайко додав, що буде проведено ще одну телефонну розмову на рівні радників лідерів держав для узгодження деталей майбутньої зустрічі.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня Зеленський і Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в "нормандському форматі".

До цього МЗС РФ заявив, що Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів.

Крім того, були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.