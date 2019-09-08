Зеленский и Путин созвонились после обмена пленными

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин вечером в субботу, 7 сентября, провели телефонный разговор.

Об этом сообщил Офис Президента Украины в Facebook.

В частности, в ходе беседы обсуждались дальнейшие шаги для достижения мира на Донбассе.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Кремля также сообщила о переговорах и сообщила, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидеры подчеркнули "важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон".

Путин, согласно сообщению Кремля, также заявил о необходимости подготовки к саммиту "нормандской четверки", "чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер".

Президенты договорились о дальнейших контактах.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.