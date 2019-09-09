Зарплата Труби за серпень склала 62 тис. гривень

Заробітна плата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби за серпень склала 62 040 гривень.Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Розмір окладу не уточнюється, доплати - 13 тис. гривень, премія - 13,8 тис. гривень, інші виплати склали відпускні.Після вирахування податків Труба отримав 49 942 гривні, що майже у три рази менше ніж в попередньому місяці.

Зарплата Труби

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Труби за липень становила 180 тис. гривень.

Раніше Державне бюро розслідувань почало розслідування для встановлення автора розсилки компрометуючої інформації про директора ДБР Романа Трубу. У той же час директор ДБР вважає, що команда Порошенка хоче через Конституційний суд прибрати його з посади.

Нагадаємо, що розслідування проти самого Труби Головне слідче управління Національної поліції початло 3 червня. Кримінальне провадження пов'язано з тим, що він звільнив ряд співробітників ДБР незважаючи на те, що йому було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення у відомстві.