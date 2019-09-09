Зарплата Труби за серпень склала 62 тис. гривень

Заробітна плата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби за серпень склала 62 040 гривень.Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.\r\nРозмір окладу не уточнюється, доплати - 13 тис. гривень, премія - 13,8 тис. гривень, інші виплати склали відпускні.Після вирахування податків Труба отримав 49 942 гривні, що майже у три рази менше ніж в попередньому місяці.\r\n\r\nЗарплата Труби\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата Труби за липень становила 180 тис. гривень.\r\nРаніше Державне бюро розслідувань почало розслідування для встановлення автора розсилки компрометуючої інформації про директора ДБР Романа Трубу. У той же час директор ДБР вважає, що команда Порошенка хоче через Конституційний суд прибрати його з посади.\r\nНагадаємо, що розслідування проти самого Труби Головне слідче управління Національної поліції початло 3 червня. Кримінальне провадження пов'язано з тим, що він звільнив ряд співробітників ДБР незважаючи на те, що йому було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення у відомстві.\r\n \r\n \r\n \r\n