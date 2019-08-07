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07 августа 2019, среда, 10:08 111
Силовые структуры 2019-08-07T10:08:44+03:00
Українські Новини
Уголовное дело против Трубы: Назначена экспертиза подписей директора ГБР

Уголовное дело против Трубы: Назначена экспертиза подписей директора ГБР

Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Суд назначил почерковедческую экспертизу подписей директора Государственного бюро расследований Романа Трубы на документах ГБР.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с 3 июня Главное следственное управление Национальной полиции веде расследование против Трубы.

Это уголовное производство связано с тем, что Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения в ГБР, но он тем не менее уволил ряд сотрудников центрального аппарата бюро и начальника территориального управления.

В середине июля суд по ходатайству следователя назначил почерковедческую экспертизу подписей Трубы на документах об увольнении указанных сотрудников.

Проведение экспертизы поручено Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД.

 Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

Труба принял решение об увольнении сотрудников без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.

Труба уволил руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата.

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