Суд назначил почерковедческую экспертизу подписей директора Государственного бюро расследований Романа Трубы на документах ГБР.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с 3 июня Главное следственное управление Национальной полиции веде расследование против Трубы.

Это уголовное производство связано с тем, что Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения в ГБР, но он тем не менее уволил ряд сотрудников центрального аппарата бюро и начальника территориального управления.

В середине июля суд по ходатайству следователя назначил почерковедческую экспертизу подписей Трубы на документах об увольнении указанных сотрудников.

Проведение экспертизы поручено Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД.

Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

Труба принял решение об увольнении сотрудников без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.

Труба уволил руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата.