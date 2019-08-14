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14 августа 2019, среда, 10:45 165 Документ
Силовые структуры 2019-08-14T13:15:03+03:00
Українські Новини
Труба за июль получил на 100 тысяч больше, чем в июне

Труба за июль получил на 100 тысяч больше, чем в июне

Роман Труба
Роман Труба

Заработная плата директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за июль составила 179 578 гривен.


Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Размер оклада - 45 965 гривен, доплаты - 17 тыс гривен, премия - 15,9 тыс. гривен, отпускные - 28 тыс. гривен, денежная помощь - 72,7 тыс. гривен.

После вычета налогов Труба получил 144 560 гривен.

Зарплата Трубы за июнь составила 72,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, директор Государственного бюро расследований Роман Труба допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко на полиграфе.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Также Труба заявлял, что не собирается в отставку ближайшие 3,5 года.

Тем временем суд признал директора ГБР Романа Трубу не подпадающим под действие закона "Об очищении власти".

Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Попович считает, что своими действиями и бездействием Труба узурпирует власть.


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