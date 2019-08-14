Труба за июль получил на 100 тысяч больше, чем в июне

Заработная плата директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за июль составила 179 578 гривен.Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.Размер оклада - 45 965 гривен, доплаты - 17 тыс гривен, премия - 15,9 тыс. гривен, отпускные - 28 тыс. гривен, денежная помощь - 72,7 тыс. гривен.После вычета налогов Труба получил 144 560 гривен.\r\n\r\nЗарплата Трубы за июнь составила 72,4 тыс. гривен.Как сообщали Українські Новини, директор Государственного бюро расследований Роман Труба допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко на полиграфе.\r\nРанее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.Также Труба заявлял, что не собирается в отставку ближайшие 3,5 года. Тем временем суд признал директора ГБР Романа Трубу не подпадающим под действие закона "Об очищении власти".Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска. Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Попович считает, что своими действиями и бездействием Труба узурпирует власть.