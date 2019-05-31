Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений ГБР, - первый замдиректора Варченко

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.\r\nОб этом она сказала в комментарии Українським Новинам.\r\n"Они (руководители подразделений) уволены незаконно", - отметила Варченко.\r\nПо ее словам, каких-либо документов, подтверждающих неудовлетворительное прохождение уволенными сотрудниками испытательного срока, им не предоставляли.\r\nКроме того, Труба нарушил закон о госслужбе в части сообщения сотрудникам об увольнении в предусмотренный законом срок (не позже, чем за 7 календарных дней).\r\nТакже, Труба принял решение об увольнении без соответствующего представления конкурсной комиссии, что предусматривает закон "О Госбюро расследований".\r\nПомимо этого, предупреждение об увольнении принято без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.\r\nТакже, Труба нарушил статью Конституции о гарантировании гражданам защиты от незаконного увольнения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Труба уволил руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата.\r\nНАБУ открыло дело по факту возможной госизмены Трубы.\r\nДиректор ГБР Труба придумал новую причину, чтобы не создавать КДК.\r\nВ августе 2018 года Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований.\r\n