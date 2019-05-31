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31 мая 2019, пятница, 11:13 514
Силовые структуры 2019-05-31T11:19:41+03:00
Українські Новини
Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений ГБР, - первый замдиректора Варченко

Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений ГБР, - первый замдиректора Варченко

Ольга Варченко. Фото: facebook.cоm / ol.varchenko
Ольга Варченко. Фото: facebook.cоm / ol.varchenko

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

Об этом она сказала в комментарии Українським Новинам.

"Они (руководители подразделений) уволены незаконно", - отметила Варченко.

По ее словам, каких-либо документов, подтверждающих неудовлетворительное прохождение уволенными сотрудниками испытательного срока, им не предоставляли.

Кроме того, Труба нарушил закон о госслужбе в части сообщения сотрудникам об увольнении в предусмотренный законом срок (не позже, чем за 7 календарных дней).

Также, Труба принял решение об увольнении без соответствующего представления конкурсной комиссии, что предусматривает закон "О Госбюро расследований".

Помимо этого, предупреждение об увольнении принято без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.

Также, Труба нарушил статью Конституции о гарантировании гражданам защиты от незаконного увольнения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Труба уволил руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата.

НАБУ открыло дело по факту возможной госизмены Трубы.

Директор ГБР Труба придумал новую причину, чтобы не создавать КДК.

В августе 2018 года Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований.

 

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