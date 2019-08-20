ГБР ищет, кто распостраняет компромат про Трубу

Государственное бюро расследований начало расследование для установления автора рассылки компрометирующей информации про директора ГБР Романа Трубу.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, уголовное производство открыто по ч. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Государственного бюро расследований, злоупотребляя служебным положением с помощью сервиса почтовой рассылки «Mailchip» в 9:31 7 июня провели рассылку компроментирующей информации о Трубе.

В данной информации речь шла о якобы обнаружении коррупционных нарушений в деятельности директора ГБР.

Указанная статья была размещена на веб-сайте «Резонанс» и на других Интернет-СМИ.

В начале августа суд по ходатайству следствия назначил экспертизу для установления автора данной статьи, которая затем была размещена в СМИ,

Автороведческая экспертиза поручена специалистам Службы безопасности Украины и должна дать ответ, в частности, на вопрос: какие черты социально-биографического портрета автора можно установить из данного текста? каким является основной язык общения определенного лица - автора данного текста?

составлен ли текст документа лицом самостоятельно или под диктовку?

Как сообщали Українськi Новини, с 3 июня Главное следственное управление Национальной полиции ведет расследование против Трубы.

Это уголовное производство связано с тем, что Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения в ГБР, но он тем не менее уволил ряд сотрудников центрального аппарата бюро и начальника территориального управления.