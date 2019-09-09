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09 вересня 2019, понеділок, 10:32 26
Судова влада 2019-09-09T12:16:14+03:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука

Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука

Дмитро Сторожук. Фото: gp.gov.ua
Дмитро Сторожук. Фото: gp.gov.ua

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ГПУ.

"Рапорт Сторожука про звільнення задоволений", - сказав він.

За його словами, місце Сторожука зайняв Віталій Касько.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

А ось Сторожук раніше подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною".

Рябошапка вже звільнив заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Також зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби. Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Крім того, Рябошапка вивів за штат всіх співробітників ГПУ.

Раніше суд зобов'язав НАБУ розслідувати отримання Луценко хабара у змові зі своїм першим заступником Сторожуком.

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