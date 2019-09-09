Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в ГПУ.\r\n"Рапорт Сторожука про звільнення задоволений", - сказав він.\r\nЗа його словами, місце Сторожука зайняв Віталій Касько.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nА ось Сторожук раніше подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною".\r\nРябошапка вже звільнив заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Також зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби. Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nКрім того, Рябошапка вивів за штат всіх співробітників ГПУ.\r\nРаніше суд зобов'язав НАБУ розслідувати отримання Луценко хабара у змові зі своїм першим заступником Сторожуком.