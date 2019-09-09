Гроші за комуналку можна повернути: як визначити переплату

У той час, як Кабмін встановив ліміти абонплати за житлово-комунальні послуги, комунальники продовжують "домальовувати" українцям зайві цифри в платіжках, таким чином штучно збільшуючи ціну за газ, тепло- і водопостачання. Про те, яка вартість на послуги ЖКГ повинна бути в дійсності і як боротися з недобросовісними постачальниками, розповів голова територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко, повідомляє "Обозреватель".

"Якщо брати теплопостачання, номінальна вартість гігакалорії – 1400 грн. Але є міста-рекордсмени – Сміла, Черкаська область, Кіровоградська область, де переплата була майже на 1000 грн. Це через те, що є місцеві компанії-посередники, які легалізовані місцевої владою. У деяких регіонах ці компанії-посередники зареєстровані в інших країнах – Угорщина, Кіпр. Ці посередники наживаються на нас... У Києві гігакалорія в основному була близько 1650 грн, тобто переплата була 250 грн", – розповів Куценко.

Представник Мін'юсту повідомив, що відомство розробило звернення на постачальника певних послуг для того, щоб він роз'яснив, звідки в платіжці беруться додаткові кошти. В кінці звернення є вимога, щоб повернути ці кошти. Зразок такого звернення є і на сайті Міністерства юстиції, і на сайті Головного територіального управління Мін'юсту в Києві.

"Вимога говорить про те, щоб платити чесний тариф. Все, що більше 1400 грн за гігакалорію тепла – переплата", – підкреслив він.

За словами чиновника, з газом довести факт переплати складніше – треба звертатися до постачальника, щоб він давав обгрунтування ціни. Водночас, немає визначеної урядом точної цінової межі.

"Але якщо говорити про гарячу воду, тут є чіткі тарифи. Якщо немає рушникосушителем, то це 75 грн 74 коп. за кубометр, якщо є – 83 грн 66 коп. У Києві в основному ми платимо 90-100 грн, тобто переплата 15-20%. Часто тариф сплачується за постачання гарячої води нібито з рушникосушителем, а насправді він не підключений і людина їм не користується. Тут переплата до 25% може бути". "Якщо порахувати, що в родині 5 кубів на місяць, множимо на 20 грн – це 100 грн на місяць або 1200 грн на рік переплата за гарячу воду. А для родини, де 4 людини, може бути 8-9 кубів на місяць, коли часто ходять у душ, ванну, миють посуд", – повідомив він.

Представник Мін'юсту розповів, що робити людям, які зрозуміли, що вони платять більше.

"В інтернеті можна задати пошук, "як платити по чесній платіжці". Або по цьому пошуковому механізму, або по проекту "Я маю право" можна вийти на посилання, як оформити відповідне звернення. Ми його розробили, не треба винаходити велосипед. У полях звернення міститься інформація – хто є постачальником послуги, яка послуга надається, і дані безпосередньо заявника. Ви вписуєте ваші дані – ПІБ, адреса, квартира. Дуже бажано додати платіжки. Якщо є договір з постачальником послуг – також додати. Це звернення треба відправляти на постачальника послуги – тепла, газу, гарячої води. У платіжці написано, кому ви оплачуєте. Зверху назва певного товариства з обмеженою відповідальністю. Там вказані код ЄДРПОУ, адреса – туди треба відправляти", – пояснив чиновник.

Паралельно з цим Куценко порекомендував звертатися зі скаргою до Держпродспоживслужби.

У разі, якщо звернення буде проігноровано, представник Мін'юсту рекомендував споживачам комунальних послуг звертатися до суду. За його словами, в центрах правової допомоги українці зможуть отримати первинну консультацію, що для цього необхідно.

"Я сам подавав такі звернення, щоб перераховувати, зараз чекаю відповіді. Шанс є завжди, тому що починаєш боротися – можеш побороти. Я закликаю українців побільше подавати такі скарги, тому що разом ми можемо досягти істини", – підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду. Також Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо уряд не зменшить комуналку - з ним попрощаються.

Тим часом родичі прем'єра Гончарука не платили за комуналку і програли суди.