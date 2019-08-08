"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 5,1%

НАК "Нефтегаз Украины", которую Кабмин обязал снизить цену на газ в августе еще на 265 гривен, снизила цену на газ для населения на 5,1%.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Українські Новини.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года, НАК рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в августе.

"Цена газа, по которой "Нефтегаз" продает его в августе газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 тыс. 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%", - сказано в сообщении.

В то же время в компании отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В целом с апреля этого года цена, по которой "Нефтегаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривны/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль. Импортный газ подешевел в июне на 8,7%.

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения. Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.