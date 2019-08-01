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01 августа 2019, четверг, 08:00 68
Экономика 2019-08-01T08:00:02+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут сэкономить до 40% на тепло и воду: как бороться с завышенными ценами в платежках

Украинцы смогут сэкономить до 40% на тепло и воду: как бороться с завышенными ценами в платежках

Коммуналка.
Коммуналка.

В октябре заработает инициатива правительства, которая вводит предельные цены на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды на предстоящий отопительный период. Украинцы смогут сэкономить от 10 до 40% в зависимости от региона. В случае же получения платежки на горячую воду и тепло по завышенной цене необходимо обратиться на правительственную "горячую линию" или орган местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщении Главного территориального управления юстиции в Киеве, передают Українські Новини.

"Органы местного самоуправления должны до начала отопительного сезона 2019-2020 годов привести тарифы к обоснованному уровню. Каждый житель области может проверить на официальном вебсайте местного органа, устанавливающего тариф на услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, произведен ли перерасчет этих тарифов в соответствии с правительственным постановлением", - отметил глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Так, стоимость тепла была зафиксирована на уровне 1400 гривен за 1 Гкал (при наличии счетчика) или 35,21 гривны за 1 квадратный метр (при отсутствии прибора). 

Куценко добавил, что если орган местного самоуправления оставил тарифы завышенными, гражданам необходимо:

  1. Обратиться в правительственную "горячую линию" по номеру 1545 или направить обращение в адрес Правительства (01008, г.. Киев, ул. Михаила Грушевского, 12/2), сообщив о бездеятельности органов местного самоуправления относительно пересчета тарифов на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды.
  2. Обратиться в орган местного самоуправления с требованием о выполнении решения правительства.

Отмечается, что уменьшение тарифов не повлияет на получение субсидий и ее не придется снова переоформлять.

Раньше Українські Новини писали, как не переплачивать за коммуналку и что нужно знать о гидравлических испытаниях.

Тем временем Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью.

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