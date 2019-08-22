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22 августа 2019, четверг, 07:11 130
Кабмин 2019-08-22T08:09:05+03:00
Українські Новини
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги

Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги

Коммунальные платежи.
Коммунальные платежи.

Кабинет Министров утвердил расчет предельной платы за абонентское обслуживание пользователей жилищно-коммунальных услуг, которые подписали индивидуальные договора. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

Предельная плата будет рассчитываться по формуле на одного абонента. Формула учитывает размер прожиточного минимума, средний количественный состав одного домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (0,15).

При этом размер предельной платы за абонентское обслуживание не зависит от количества потребленной услуги одним абонентом. Утвержденная формула будет применяться для расчета предельной абонплаты за услуги централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также за услуги обращения с бытовыми отходами.

Как сообщали Українські Новини, 1 мая вступила в действие новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, в которой предусмотрена возможность для потребителей заключать индивидуальные и коллективные договоры с поставщиками жилкомуслуг. Потребители, заключившие индивидуальные договоры, отдельно будут платить за абонентское обслуживание.

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