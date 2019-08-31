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31 августа 2019, суббота, 22:13 1373
Президент 2019-08-31T22:37:50+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются

Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что правительство должно представить модель, благодаря которой удастся уменьшить стоимость коммунальных услуг. Если этого сделать не удастся, то Зеленский угрожает роспуском правительства. Об этом он сказал программе телеканала "1+1" "100 дней Президента", передают Українськi Новини.

"Задача правительства - уменьшить. Они должны показать модель. Если не будет модели уменьшения коммуналки, то будем прощаться с правительством", - сказал Президент Владимир Зеленский.

При этом он допустил, что сумма самой коммуналки может не быть уменьшена.

"Вопрос не самой коммуналки, а процента, который человек платит от своей зарплаты или пенсии. Такая задача ставится новому правительству. Коммуналка может быть такой же, но тогда увеличиваем пенсии, субсидии, зарплату. Мы говорим о проценте. Не может человек 50-90% от дохода платить за коммуналку", - пояснил он.

Также, по словам Президента, перед новым Кабинетом Министров стоит задача уменьшения процентов кредитования.

"Готовят формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать недвижимость или землю по другому проценту. Я понимаю, что 17-18% кредита просто невозможно оплачивать", - сказал он.

Кроме того, Зеленский пообещал, что контрабанда на государственной границе прекратится до конца года.

"До конца 2019 года мы прибьем контрабас", - сказал он.

При этом вопрос о том, будет ли пересмотрен закон о функционировании украинского языка как государственного, глава государства назвал очень сложным.

"Каким бы не было решение, оно будет бить по Президенту и парламенту очень сильно. Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав национальных меньшинств, и там все должно быть выписано", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, пенсионный фонд начал финансирование пенсий и жилищных субсидий за август, в то время как почти 70% пенсионеров живут на пенсию ниже средней.

Тем временем украинцы, не имеющие права на эту социальную помощь, все чаще обращаются к хитростям, которые помогают им ее оформить.

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