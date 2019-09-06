Родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Согласно документам, всего премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должна за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7800 гривен коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".

Кроме этого, 4000 гривен долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах. Также более 1000 гривен суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу". Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 000 гривен. Уплатил премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно.

Гончарука в комментарии журналистам ответил, что уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженностью. После этого премьер-министр перестал отвечать журналистам.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

Также Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина.