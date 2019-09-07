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07 вересня 2019, субота, 20:40 21
Суспільство 2019-09-08T00:30:02+03:00
Українські Новини
Звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися

Звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

Сьогодні, 7 вересня, відбулася радісна подія, на яку чекали багато люде1. В Україну повернулися 35 політв'язнів. Деякі з них поділилися, чим хотіли б зайнятися в найближчому майбутньому. Про це повідомляє УП.

Так, кореспондент агентства "Укрінформ" Роман Сущенко після повернення з російського ув'язнення збирається повернутися до журналістики, а Олександр Кольченко хоче продовжити навчання.


Також Сущенко заявив, що хоче "поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька", який помер на початку березня 2018 року, коли його син знаходився під арештом в Росії.

Інший звільнений українець Олександр Кольченко після п'яти років у в'язниці висловив бажання продовжити навчання в Таврійському національному університеті за спеціальністю туризм.

У відповідь на питання, чи збирається він повертатися в Крим, він заявив: "Коли Путіна повалять - обов'язково".

Кольченко розповів, що привіз в Україну майже 20 кг листівок, які до нього надійшли в російську колонію. Про свій фізичний стан він сказав, що "все добре".

Звільнений українець Павло Гриб розповів, що не хоче згадувати те, що з ним сталося за ці більш ніж два роки.

"Мене не було більше двох років. Що можу сказати? Дуже добре, що повернувся, і прощай, немита Московія. Поки що не хочу загадувати, але хотілося б проїхатися, з усіма ув'язненими поговорити, потім може додому", - сказав Павло.

Він також зазначив, що повернувся додому "з патріотичними почуттями". На питання про здоров'я він зазначив, що почуває себе "нормально".

Володимир Балух розповів, що всього під час перебування в ув'язненні його підтримували листи.

"Найбільше мене підтримували листи від людей. Коли на межі і отримуєш листа, ти їх завжди чекаєш і кожну хвилину використовуєш, щоб відповісти, і цим живеш", - сказав він.

Балух також прокоментував український прапор, який висів над його домом у Криму після анексії і через який він перед затриманням отримував погрози. На питання про те, що якби можна було повернути час назад, зробив би він так само, Балух сказав: "Однозначно, навіть без варіантів".

Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.

РТакож в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну.

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