Нідерланди після допиту просили Україну не видавати Росії Цемаха

Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

Про це написав глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі парламенту, яке цитують місцеві ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських в'язнів. Щоб зробити допит можливим, Україна відклала передачу Цемаха до Росії на деякий час після тиску Нідерландів.

Видання De Telegraaph повідомляє, що Блок написав депутатам, що в уряді шкодують, що Цемах був виданий Росії. В уряді побоюються, що тепер його неможливо буде притягнути до відповідальності.

"Уряд даремно намагався дійти до найвищого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною більшого обміну в'язнями", - цитує видання лист Блока.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня суд у Києві звільнив з-під варти Цемаха для участі в обміні. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Тим часом звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. зокрема, Україна передала РФ затриманого бойовика ДНР Цемаха - важливого свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, перед цим надавши нідерландським слідчим можливість його допитати.