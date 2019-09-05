В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен

Свидетель по уголовному делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" информированный источник.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сказал собеседник агентства.

Ранее же, 30 августа основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

Апелляционный суд освободил из-под стражи "экс-начальника ПВО" "ДНР" Цемаха.

Как сообщали Українські Новини, Нидерланды намерены допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

Также в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.