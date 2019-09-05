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05 сентября 2019, четверг, 12:42 161
Судебная власть 2019-09-05T12:52:43+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд освободил из-под стражи "экс-начальника ПВО" "ДНР" Цемаха

Апелляционный суд освободил из-под стражи "экс-начальника ПВО" "ДНР" Цемаха

Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда, передают Українськi Новини.

"Жалобу Цемаха удовлетворить. Решение Шевченковского суда Киева о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей отменить. Применить меру пресечения - личное обязательство", - сообщил судья.

Цемаха освободили из-под стражи в зале суда.

Цемах обязан являться к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться с места проживания без разрешения следователя, сообщать о смене своего места проживания.

Ранее же, 30 августа основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

Как сообщали Українські Новини, Нидерланды намерены допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

Также в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

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