Апелляционный суд освободил из-под стражи "экс-начальника ПВО" "ДНР" Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nТакое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда, передают Українськi Новини.\r\n"Жалобу Цемаха удовлетворить. Решение Шевченковского суда Киева о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей отменить. Применить меру пресечения - личное обязательство", - сообщил судья.\r\nЦемаха освободили из-под стражи в зале суда.\r\nЦемах обязан являться к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться с места проживания без разрешения следователя, сообщать о смене своего места проживания.\r\nРанее же, 30 августа основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских политзаключенных.\r\nКак сообщали Українські Новини, Нидерланды намерены допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.\r\nТакже в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.