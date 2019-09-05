Освобождение Цемаха прокоментовали нидерландские следователи

В международной совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе, прокомментировали освобождение из-под стражи бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 Malaysia Airlines.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

При этом, по ее словам, решение по делу крушения рейса МН17 не повлияет.

"Это не означает, что расследование будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила Мосдейк.

Также пресс-секретарь пока отказалась ответить на вопрос, допрашивали ли следователи JIT боевика Цемаха после того, как спецслужбы Украины его задержали его на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, Нидерланды планировали допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

Также депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.