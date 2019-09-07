До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція

Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Близько 13:30 літак з українцям сів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область), а російський літак в аеропорту Москви, передають Українські Новини.

Українців в аеропорту зустріли родичі полонених і Президент Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов, генеральний прокурор Руслан Рябошапка і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Росія серед іншого звільнила з-під варти і передала Україні 24 моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Також передані ще 11 українців:

Олег Сенцов (в серпні 2015 року засуджений російським судом до 20 років в'язниці за нібито підготовку терактів у анексованому Криму), Олександр Кольченко (в серпні 2015 року засуджений до 10 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Криму), Павло Гриб (у березні 2019 року засуджений до 6 років в'язниці за нібито підготовку терактів у школі в Сочі), Євген Панов (у липні 2018 року російський суд засудив його до 8 років в'язниці у справі "українських диверсантів") Артур Панов (у серпні 2017 року 19-річний українець був засуджений до 8 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Ростові), Станіслав Клих (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ) Микола Карпюк (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ) Олексій Сизонович (73-річний пенсіонер засуджений у РФ до 12 років колонії за нібито підготовку терактів і зберігання боєприпасів) Едем Бекіров (тяжкохворий кримськотатарський активіст був затриманий і заарештований у Криму в грудні 2018 року) Роман Сущенко (засуджений до 12 років в'язниці за нібито шпигунство на користь України) кримчанин Володимир Балух (засуджений до 3,6 років в'язниці за нібито зберігання боєприпасів)

У свою чергу Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним громадянством.

Серед переданих затримані російські військові Віктор Агєєв, Олексій Седиков, Аркадій Рідких, Максим Одинцов та Олександр Баранов.

На обмін в РФ пішли засуджений за держзраду екс-перекладач прем'єр-міністра Станіслав Єжов, фігурант справи "2 травня в Одесі" Євген Мефедов, обвинувачений у державній зраді співробітник Служби безпеки України Андрій Васьківський і засуджена за вбивство начальника управління контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша мешканка Донецька Юлія Просолова.

Також в РФ передані головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський і колишній "начальник ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах - свідок у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорт "Бориспіль", прибув кортеж Президента Володимира Зеленського.

7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався.