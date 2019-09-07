підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 вересня 2019, субота, 13:43 149
Політика 2019-09-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція

До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція

Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Близько 13:30 літак з українцям сів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область), а російський літак в аеропорту Москви, передають Українські Новини.

Українців в аеропорту зустріли родичі полонених і Президент Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов, генеральний прокурор Руслан Рябошапка і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Росія серед іншого звільнила з-під варти і передала Україні 24 моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Також передані ще 11 українців:

  1. Олег Сенцов (в серпні 2015 року засуджений російським судом до 20 років в'язниці за нібито підготовку терактів у анексованому Криму),
  2. Олександр Кольченко (в серпні 2015 року засуджений до 10 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Криму),
  3. Павло Гриб (у березні 2019 року засуджений до 6 років в'язниці за нібито підготовку терактів у школі в Сочі),
  4. Євген Панов (у липні 2018 року російський суд засудив його до 8 років в'язниці у справі "українських диверсантів")
  5. Артур Панов (у серпні 2017 року 19-річний українець був засуджений до 8 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Ростові),
  6. Станіслав Клих (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)
  7. Микола Карпюк (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)
  8. Олексій Сизонович (73-річний пенсіонер засуджений у РФ до 12 років колонії за нібито підготовку терактів і зберігання боєприпасів)
  9. Едем Бекіров (тяжкохворий кримськотатарський активіст був затриманий і заарештований у Криму в грудні 2018 року)
  10. Роман Сущенко (засуджений до 12 років в'язниці за нібито шпигунство на користь України)
  11. кримчанин Володимир Балух (засуджений до 3,6 років в'язниці за нібито зберігання боєприпасів)

У свою чергу Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним громадянством.

Серед переданих затримані російські військові Віктор Агєєв, Олексій Седиков, Аркадій Рідких, Максим Одинцов та Олександр Баранов.

На обмін в РФ пішли засуджений за держзраду екс-перекладач прем'єр-міністра Станіслав Єжов, фігурант справи "2 травня в Одесі" Євген Мефедов, обвинувачений у державній зраді співробітник Служби безпеки України Андрій Васьківський і засуджена за вбивство начальника управління контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша мешканка Донецька Юлія Просолова.

Також в РФ передані головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський і колишній "начальник ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах - свідок у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорт "Бориспіль", прибув кортеж Президента Володимира Зеленського.

7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався.

Більше новин про: Звільнення українських військовополенених Обмін полоненими Звільнення заручників

Архів
Новини
Сенцову особисто вручить премію Сахарова Президент Європарламенту 23:54
Адміністрація Зеленського продемонструвала готовність до компромісів: МЗС Росії про обмін полоненими 23:31
До перемоги ще дуже далеко, але вона буде за нами, - Сенцов 23:05
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
Нідерланди просять Росію видати екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха 21:00
більше новин
Команда Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії та пільги 17:27
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей 18:59
Гривня впала в ціні: офіційний курс валют на вихідні 05:55
Королевська заявила про необхідність терміново реанімувати медицину після "вбивчої медреформи Супрун" 18:43
більше новин
Затримання бойовика ДНР, охороняв уламки літака МН17. Фото: скріншот відео Держприкордонслужби
Ще один свідок катастрофи МН17 звільнений від покарання 17:46 Відео
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Савік Шустер.Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сьогодні після трирічної перерви вийде "Свобода" Шустера 07:00
Володимир Пилипенко: на шляху до Уганди або чи перетворять слуг народу на слуг партій 10:07
Водій BlaBlaCar Олександр Андрієнко, зґвалтував дівчину. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Зґвалтування пасажирки BlaBlaCar: водій називав себе "вищою расою", а цвинтар - своєю землею 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok