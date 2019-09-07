До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція

Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nБлизько 13:30 літак з українцям сів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область), а російський літак в аеропорту Москви, передають Українські Новини.\r\nУкраїнців в аеропорту зустріли родичі полонених і Президент Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов, генеральний прокурор Руслан Рябошапка і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.\r\nРосія серед іншого звільнила з-під варти і передала Україні 24 моряків, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.\r\nТакож передані ще 11 українців:\r\n\r\nОлег Сенцов (в серпні 2015 року засуджений російським судом до 20 років в'язниці за нібито підготовку терактів у анексованому Криму),\r\nОлександр Кольченко (в серпні 2015 року засуджений до 10 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Криму),\r\nПавло Гриб (у березні 2019 року засуджений до 6 років в'язниці за нібито підготовку терактів у школі в Сочі),\r\nЄвген Панов (у липні 2018 року російський суд засудив його до 8 років в'язниці у справі "українських диверсантів")\r\nАртур Панов (у серпні 2017 року 19-річний українець був засуджений до 8 років в'язниці за нібито підготовку терактів у Ростові),\r\nСтаніслав Клих (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)\r\nМикола Карпюк (засуджений до 22 і 20 років в'язниці за нібито участь в Чеченській війні проти російських військ)\r\nОлексій Сизонович (73-річний пенсіонер засуджений у РФ до 12 років колонії за нібито підготовку терактів і зберігання боєприпасів)\r\nЕдем Бекіров (тяжкохворий кримськотатарський активіст був затриманий і заарештований у Криму в грудні 2018 року)\r\nРоман Сущенко (засуджений до 12 років в'язниці за нібито шпигунство на користь України)\r\nкримчанин Володимир Балух (засуджений до 3,6 років в'язниці за нібито зберігання боєприпасів)\r\n\r\nУ свою чергу Україна передала Росії 35 громадян, частина з яких громадяни РФ, а частина - українці та особи з подвійним громадянством.\r\nСеред переданих затримані російські військові Віктор Агєєв, Олексій Седиков, Аркадій Рідких, Максим Одинцов та Олександр Баранов.\r\nНа обмін в РФ пішли засуджений за держзраду екс-перекладач прем'єр-міністра Станіслав Єжов, фігурант справи "2 травня в Одесі" Євген Мефедов, обвинувачений у державній зраді співробітник Служби безпеки України Андрій Васьківський і засуджена за вбивство начальника управління контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша мешканка Донецька Юлія Просолова.\r\nТакож в РФ передані головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський і колишній "начальник ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах - свідок у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в аеропорт "Бориспіль", прибув кортеж Президента Володимира Зеленського.\r\n7 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і Росії почався.