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22 серпня 2019, четвер, 16:23 6
Зовнішня політика 2019-08-22T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Кремлі підтвердили контакти з обміну полоненими з Україною

У Кремлі підтвердили контакти з обміну полоненими з Україною

У Кремлі підтвердили проведення контактів про обміні утримуваних осіб з Україною.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про просування в цьому процесі і коментуючи інформацію про підготовку обміну, пише ТАСС.

"Певні контакти на цей рахунок здійснюються", - підкреслив він.

Як повідомляє "Інтерфакс", президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб в Росії і в Україні, але без конкретних прізвищ, повідомив Пєсков.

За його словами, глави держав докладно обговорили проблему врегулювання конфлікту в Донбасі і російсько-українські відносини.

Як повідомляли Українські Новини, кількох українських політв'язнів перевели в московське СІЗО "Лефортово". Там перебувають Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Роман Сущенко.

Також Росія і Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело російського видання, близьке до цих переговорів. За його словами, списки для обміну зараз уточнюються.

 

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