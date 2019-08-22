У Кремлі підтвердили контакти з обміну полоненими з Україною

У Кремлі підтвердили проведення контактів про обміні утримуваних осіб з Україною.\r\nПро це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про просування в цьому процесі і коментуючи інформацію про підготовку обміну, пише ТАСС.\r\n"Певні контакти на цей рахунок здійснюються", - підкреслив він.\r\nЯк повідомляє "Інтерфакс", президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорювали проблему обміну утримуваних осіб в Росії і в Україні, але без конкретних прізвищ, повідомив Пєсков.\r\nЗа його словами, глави держав докладно обговорили проблему врегулювання конфлікту в Донбасі і російсько-українські відносини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кількох українських політв'язнів перевели в московське СІЗО "Лефортово". Там перебувають Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Роман Сущенко.\r\nТакож Росія і Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваними на території обох країн особами, розповіло джерело російського видання, близьке до цих переговорів. За його словами, списки для обміну зараз уточнюються.\r\n