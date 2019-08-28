Суд звільнив директора "РІА Новини Україна" Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання

Київський апеляційний суд звільнив директора видання "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.

Таке рішення колегія суддів ухвалила у середу, передають Українські Новини.

Суд задовольнив скаргу захисту Вишинського і змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.

При цьому Вишинський зобов'язаний з'являтися в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і утриматися від спілкування зі свідками своєї справи.

Зобов'язання носити електронний браслет і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон не приймалося.

Судді перед винесенням рішення провели в нарадчій кімнаті не більше 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва по директору "РІА Новини Україна" Кирилу Вишинському, затримання якого визнав законним Верховний суд.

Раніше арешт Вишинського знову продовжили.

Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.