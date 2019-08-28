Суд звільнив директора "РІА Новини Україна" Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання

Київський апеляційний суд звільнив директора видання "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.\r\nТаке рішення колегія суддів ухвалила у середу, передають Українські Новини.\r\nСуд задовольнив скаргу захисту Вишинського і змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов'язання.\r\nПри цьому Вишинський зобов'язаний з'являтися в суд на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і утриматися від спілкування зі свідками своєї справи.\r\nЗобов'язання носити електронний браслет і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон не приймалося.\r\nСудді перед винесенням рішення провели в нарадчій кімнаті не більше 30 хвилин.\r\n\r\nНагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.\r\n15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва по директору "РІА Новини Україна" Кирилу Вишинському, затримання якого визнав законним Верховний суд.\r\nРаніше арешт Вишинського знову продовжили. \r\nТакож ГПУ підозрює адвоката Вишинського в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.