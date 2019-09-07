Обмен пленными: "Борисполь" прибыл Зеленский, Баканов и Аваков

В аэропорт "Борисполь", где, как ожидается, должен приземлиться самолет из России в рамках обмена удерживаемыми, прибыл кортеж Президента Владимира Зеленского.\r\nОб этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".\r\nКроме того, В "Борисполь" прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков, но от комментариев отказался, и зашел на территорию зала официальных делегаций.\r\nВ аэропорт приехал и глава СБУ Украины Иван Баканов. Видео на своей странице в Facebook опубликовала журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских.\r\n\r\nАваков прибыл в "Борисполь". Фото: Крым. Реалии \r\nТакже на военном аэродроме аэропорта "Борисполь" собралось большое количество журналистов, которые ожидают прилета удерживаемых в России граждан Украины в рамках предполагаемого украинско-российского обмена.\r\nНапомним, адвокат 24 арестованных в России украинских моряков Николай Полозов сообщил утром 7 сентября, что процесс обмена пленными между Украиной и Россией начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство Людмилы Денисовой.\r\nТем временем адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что РФ отдает Украине 35 украинцев, среди которых 11 осужденных украинцев и 24 моряка.