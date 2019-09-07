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07 сентября 2019, суббота, 13:04 48
Политика 2019-09-07T13:06:29+03:00
Українські Новини
Обмен пленными: "Борисполь" прибыл Зеленский, Баканов и Аваков

Обмен пленными: "Борисполь" прибыл Зеленский, Баканов и Аваков

Зеленский прибыл в
Зеленский прибыл в "Борисполь". Фото: Крым. Реалии

В аэропорт "Борисполь", где, как ожидается, должен приземлиться самолет из России в рамках обмена удерживаемыми, прибыл кортеж Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

Кроме того, В "Борисполь" прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков, но от комментариев отказался, и зашел на территорию зала официальных делегаций.

В аэропорт приехал и глава СБУ Украины Иван Баканов. Видео на своей странице в Facebook опубликовала журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских.

Аваков прибыл в Аваков прибыл в "Борисполь". Фото: Крым. Реалии

Также на военном аэродроме аэропорта "Борисполь" собралось большое количество журналистов, которые ожидают прилета удерживаемых в России граждан Украины в рамках предполагаемого украинско-российского обмена.

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