Обмен пленными: "Борисполь" прибыл Зеленский, Баканов и Аваков

В аэропорт "Борисполь", где, как ожидается, должен приземлиться самолет из России в рамках обмена удерживаемыми, прибыл кортеж Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

Кроме того, В "Борисполь" прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков, но от комментариев отказался, и зашел на территорию зала официальных делегаций.

В аэропорт приехал и глава СБУ Украины Иван Баканов. Видео на своей странице в Facebook опубликовала журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских.

Аваков прибыл в "Борисполь". Фото: Крым. Реалии

Также на военном аэродроме аэропорта "Борисполь" собралось большое количество журналистов, которые ожидают прилета удерживаемых в России граждан Украины в рамках предполагаемого украинско-российского обмена.