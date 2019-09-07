Літак з російськими полоненими вилітає з України в Росію, - адвокат

Адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін заявляє, що літак з російськими полоненими вилітає з України в Росію після того, як вранці в суботу, 7 вересня, адвокат 24 заарештованих в Росії українських моряків Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і РФ почався.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Відлітають", - написав він.

Адвокат також оприлюднив фото урядового літака Росії, який прилетів забрати полонених.

Як повідомляли Українські Новини, захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що росія віддає Україні 35 українців.

Також повідомлялося, що в офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з'їхалися родичі утримуваних у Росії громадян України.

Раніше адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін заявив, що СБУ не доставила росіянина Руслана Гаджиєва зі списку на обмін в пункт збору після того, як Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова".