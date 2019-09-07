Россия отдает Украине 35 пленных украинцев, - адвокат Сущенко

В рамках обмена удерживаемыми лицами, который по информации СМИ начался сегодня, 7 сентября, Россия отдает Украине 35 украинцев.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил общественный защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин.

"По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, в офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

Ранее руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил, что украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве и заяивл, что процесс запущен.

Также адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что СБУ не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".