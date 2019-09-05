Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова"

Защита чеченца Артура Денисултанова-Кринари ( Александр Дакар), обвиняемого в покушении на бывшего командира добровольческого батальона сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, заявляет, что Украина не включила его в список на обмен пленными с Россией.\r\nОб этом Українським Новинам сказал адвокат Алексей Дрюк.\r\nПо его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках представителей ДНР.\r\n"Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.\r\nТаким образом, на данный момент Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября.\r\nАдвокат подал апелляцию на это решение.\r\nЗащитник отметил, что в судебном процессе проведено уже 21 заседание, допрошены пострадавшие (мать Амины Окуевой и ее муж Адам Осмаев), начато исследование материалов прокуратуры.\r\nАдвокат уверен, что прокуратура сознательно затягивает дело из-за якобы отсутствия улик против Денисултанова.\r\nСам подсудимый свою вину категорически не признает.\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители установили, что 1 июня 2017 года мужчина, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева.\r\nВ свою очередь жена Осмаева Амина Окуева выстрелила в нападавшего и ранила его.\r\nПолиция связывает нападение с патриотической позицией семьи Осмаевых-Окуевых.\r\nЗадержанным оказался чеченец Денисултанов, который также известен как "киллер Кадирова" и "Динго".\r\n30 октября 2017 года Окуева погибла в результате покушения в Киевской области.\r\nЕе автомобиль был расстрелян неизвестными из автоматов на железнодорожном переезде.