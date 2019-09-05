Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова"

Защита чеченца Артура Денисултанова-Кринари ( Александр Дакар), обвиняемого в покушении на бывшего командира добровольческого батальона сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, заявляет, что Украина не включила его в список на обмен пленными с Россией.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат Алексей Дрюк.

По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках представителей ДНР.

"Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено", - сказал адвокат.

Таким образом, на данный момент Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября.

Адвокат подал апелляцию на это решение.

Защитник отметил, что в судебном процессе проведено уже 21 заседание, допрошены пострадавшие (мать Амины Окуевой и ее муж Адам Осмаев), начато исследование материалов прокуратуры.

Адвокат уверен, что прокуратура сознательно затягивает дело из-за якобы отсутствия улик против Денисултанова.

Сам подсудимый свою вину категорически не признает.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители установили, что 1 июня 2017 года мужчина, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева.

В свою очередь жена Осмаева Амина Окуева выстрелила в нападавшего и ранила его.

Полиция связывает нападение с патриотической позицией семьи Осмаевых-Окуевых.

Задержанным оказался чеченец Денисултанов, который также известен как "киллер Кадирова" и "Динго".

30 октября 2017 года Окуева погибла в результате покушения в Киевской области.

Ее автомобиль был расстрелян неизвестными из автоматов на железнодорожном переезде.