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07 сентября 2019, суббота, 10:48 65
Внешняя политика 2019-09-07T10:52:11+03:00
Українські Новини
Родственники политзаключенных собираются в офисе омбудсмена

Родственники политзаключенных собираются в офисе омбудсмена

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины в то время, как адвокат Николай Полозов заявил, что процесс обмена пошел.

Как сообщает "Крым.Реалии", на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – КР)", – сказала в комментарии "Крым Реалии" мама Евгения Панова Вера Котелянец.

По информации журналистов, с родственниками работают психологи.

Тем временем, российский правительственный самолет "Ту-204-300" под номером RSD092 прибывает из Москвы в Киев, свидетельствуют данные на сайте Flightradar. Этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд "Россия" - предприятие, которое перевозит российских чиновников, пишет "Радио Свобода".

Самолет вылетел из российского аэропорта "Внуково" в 9:20. По состоянию на 10:30 он садится в аэропорту "Борисполь".

Как сообщали Українські Новини, российские СМИ сообщили, что сегодня, 7 сентября, должен состояться обмен пленными и отметили, что из СИЗО уже выехали автобусы в аэропрт "Внуково".

30 августа также появилась информация, что в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, в котором теоретически могбли бы находиться украинские пленные. Но позже эту информацию опровергли в Офисе Президента, заявив, что процесс обмена еще не завершен.

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