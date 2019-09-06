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06 сентября 2019, пятница, 19:03 190 Дополнено
Внешняя политика 2019-09-06T19:07:45+03:00
Українські Новини
Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат

Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что Служба безопасности Украины не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что украинская сторона практически выполнила все договоренности, и в пункте сбора находятся все лица, которые будут обменены, кроме 1 человека.

"По состоянию на 16:45 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора", -заявил адвокат.

Рыбин призвал безотлагательно исправить эту ситуацию для проведения обмена.

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Позже адвокат сообщил, что имя россиянина - Руслан Гаджиев, и он осужден в Украине к 15 годам лишения свободы.

По его словам, Украина в последний момент исключила Гаджиева из списка на обмен.

Адвокат отметил, что все другие фигуранты списка уже освобождены и помилованы указами Президента.

Они собраны в пункте сбора в Киевской области и ждут обмена.

Как сообщали Українськi Новини, суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия.

Тем временем суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.

Больше новостей о: СБУ Адвокат Украина-Россия обмен пленными Служба безопасности Украины

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Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
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