Украина исключила из списка на обмен пленными одного россиянина, - адвокат

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что Служба безопасности Украины не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора после того, как Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова".\r\nОб этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.\r\nОн сообщил, что украинская сторона практически выполнила все договоренности, и в пункте сбора находятся все лица, которые будут обменены, кроме 1 человека.\r\n"По состоянию на 16:45 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора", -заявил адвокат.\r\nРыбин призвал безотлагательно исправить эту ситуацию для проведения обмена.\r\n(новость дополнена подробностями)\r\nПозже адвокат сообщил, что имя россиянина - Руслан Гаджиев, и он осужден в Украине к 15 годам лишения свободы.\r\nПо его словам, Украина в последний момент исключила Гаджиева из списка на обмен.\r\nАдвокат отметил, что все другие фигуранты списка уже освобождены и помилованы указами Президента.\r\nОни собраны в пункте сбора в Киевской области и ждут обмена.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия.\r\nТем временем суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.