Росія віддає Україні 35 полонених українців, - адвокат Сущенка

В рамках обміну утримуваними особами, який за інформацією ЗМІ почався сьогодні, 7 вересня, Росія віддає Україні 35 українців.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенко Марк Фейгін.

"За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекіров", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України.

Раніше керівник групи адвокатів Микола Полозов підтвердив, що українські моряки залишили СІЗО "Лефортово" в Москві і заявив, що процес звыльнення запущений.

Також адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін заявив, що СБУ не доставила росіянина Руслана Гаджиєва зі списку на обмін в пункт збору після того, як Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова".