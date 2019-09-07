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07 сентября 2019, суббота, 09:34 164
Внешняя политика 2019-09-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
В СМИ заявили об обмене пленными: три автобуса прибыли в аэропорт в Москве

В СМИ заявили об обмене пленными: три автобуса прибыли в аэропорт в Москве

В России с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве, где находятся украинские политзаключенные, с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС выехали три больших пассажирских автобуса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Автобусы выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.

Ранее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что "в эти минуты (из "Лефортово") ожидается отправка транспорта в аэропорт с гражданами Украины, которых собираются передать".

В то же время украинский журналист Роман Цимбалюк отметил, что вокруг изолятора наблюдается активное движение, российские камеры и много полиции и разместил видео.

"Предположительно наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехал из СИЗО "Лефортово"", - написал он.

Позже появилась информация, что колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром "Внуково" в Москве.

Напомним, 30 августа уже сообщали, что в аэропорту "Киев" приземлился военный самолет, в котором теоретически могбли бы находиться украинские пленные. Но позже эту информацию опровергли в Офисе Президента.

Тогда РосСМИ таже сообщали, что 30 августа пленных украинских моряков, которые должны вернуться в Киев, вывезли из СИЗО "Лефортово" в Москве.

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