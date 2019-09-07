Українські політв'язні залишили СІЗО "Лефортово", процес пішов, - адвокат Полозов

Після того, як ЗМІ повідомили, що сьогодні, 7 вересня, має відбутися обмін полоненими і зазначили, що з СІЗО вже виїхали автобуси в аэропрт "Внуково", керівник групи адвокатів Микола Полозов підтвердив, що українські моряки залишили СІЗО "Лефортово" в Москві.

Про це він сказав російській службі "Інтерфаксу".

"За моїми даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав адвокат агентству в суботу.

Обмін утримуваними особами планується провести за формулою "35 до 35".

Пізніше Полозов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що процес звільнення полонених пішов.

Нагадаємо, 30 серпня також з'явилася інформація, що в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак, в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Але пізніше цю інформацію спростували в Офісі Президента, заявивши, що процес обміну ще не завершений.

Тим часом адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін заявляє, що Служба безпеки України не доставила росіянина Руслана Гаджиєва зі списку на обмін в пункт збору після того, як Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова".