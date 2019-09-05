В "Укренерго" проводять обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень

Співробітники Національної поліції в четвер проводять обшуки в центральному офісі національної енергетичної компанії "Укренерго" після того, як "Укренерго" оштрафували на 1,7 млн гривень

Про це повідомив Українським Новинам представник компанії.

"Так, обшук проводиться", - повідомили в компанії.

В ухвалі суду причина обшуку чітко не вказана, зараз вилучаються документи за різними контрактами.

"Укренерго" здійснює диспетчеризацію енергосистеми України і передає електроенергію від електростанцій до мереж енергопостачальних компаній.

(новина доповнена повідомленням компанії)

"Привід для обшуків - припущення Нацполіції щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель товарів і робіт, які компанія проводила з 2016 року. При цьому поки залишається неясним, в яких саме правопорушення підозрюють працівників "Укренерго" і якої шкоди вони заподіяли", - сказано в повідомленні компанії.

При цьому дозвіл на обшуки Печерський районний суд Києва видав 12 серпня в кримінальному провадженні, яке було відкрито ще в жовтні 2018 року.

У компанії зазначають, що на сьогодні співробітники компанії повернулися на робочі місця, у свою чергу правоохоронці вилучають документи, а також їм надано доступ до офісної техніки.

Згідно з повідомленням Нацполіції, за попередніми даними сума збитків становить понад 40 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" заявляло, що через спеку в енергосистемі України критична ситуація. Також "Укренерго" просять пояснити некоректні розрахунки вартості електроенергії на новому ринку.

Крім того, тариф "Укренерго" на електроенергію хочуть знизити в 2 рази.

Тим часом у Зеленського ініціюють зниження тарифів на електрику, а Гарантований покупець подав позов до суду на "Укренерго" на 1,58 млрд гривень.