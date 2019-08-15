Тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена снизить тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго", которую ранее оштрафовали на 1,7 млн гривен, на передачу электрической энергии в 2 раза 15,28 коп.\/кВт-ч до 15,93 коп.\/кВт-ч.\r\nДанный проект постановления был одобрен на заседании НКРЭКУ 15 августа, передают Українські Новини.\r\nТакже НКРЭКУ было принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 1 октября 2019 года корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения.\r\nОтмечается, что данный тариф начнет действовать с 1 октября но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании газете "Урядовый кур'єр".\r\nКак сообщали Українські Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что приостановка действий постановлений НКРЭКУ о тарифах на передачу и диспетчеризацию электрической энергии для "Укрэнерго" не угрожает работе нового рынка электроэнергии.\r\nТем временем ЕБРР решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.