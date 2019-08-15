Тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена снизить тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго", которую ранее оштрафовали на 1,7 млн гривен,

Данный проект постановления был одобрен на заседании НКРЭКУ 15 августа, передают Українські Новини.

Также НКРЭКУ было принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 1 октября 2019 года корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения.

Отмечается, что данный тариф начнет действовать с 1 октября но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании газете "Урядовый кур'єр".

Как сообщали Українські Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что приостановка действий постановлений НКРЭКУ о тарифах на передачу и диспетчеризацию электрической энергии для "Укрэнерго" не угрожает работе нового рынка электроэнергии.

Тем временем ЕБРР решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.