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15 августа 2019, четверг, 19:03 170
Экономика 2019-08-15T19:04:43+03:00
Українські Новини
Тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза

Тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза

Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена снизить тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго", которую ранее оштрафовали на 1,7 млн гривен, на передачу электрической энергии в 2 раза 15,28 коп./кВт-ч до 15,93 коп./кВт-ч.

Данный проект постановления был одобрен на заседании НКРЭКУ 15 августа, передают Українські Новини.

Также НКРЭКУ было принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 1 октября 2019 года корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения.

Отмечается, что данный тариф начнет действовать с 1 октября но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании газете "Урядовый кур'єр".

Как сообщали Українські Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что приостановка действий постановлений НКРЭКУ о тарифах на передачу и диспетчеризацию электрической энергии для "Укрэнерго" не угрожает работе нового рынка электроэнергии.

Тем временем ЕБРР решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.

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