У Зеленского инициируют снижение тарифов на электричество

Офис Президента инициирует снижение тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" в 3 раза и увеличение спецобязательств по поставке электрической энергии для энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" для снижения стоимости электроэнергии для конечных потребителей после того, как тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотели снизить в 2 раза

Об этом на брифинге сообщил Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус.

Брифинг был проведен по итогам совещания в офисе Президента относительно проблеме работы нового рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Герус отметил, что на совещании обсуждался вопрос необходимости принятия мер для снижения цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Он считает рост цены на 20% после запуска рынка электроэнергии неоправданным, учитывая снижение стоимости угля и газа на мировых рынках в течение последнего полугодия.

В итоге было принято решение выступить с тремя инициативами.

"Первое - это постановление Кабинета Министров о возложении специальных обязательств на "Укргидроэнерго и "Энергоатом", корректировка его, таким образом, чтобы спецобязательства для "Укргидроэнерго были увеличены. И мы ожидаем, что такое постановление даст возможность понизить тариф "Укрэнерго" более чем в 3 раза - с 32 коп. до 8-9 коп./кВт-ч",- сказал Герус.

По его мнению, эти шаги позволят снизить тариф для конечного потребителя на 11%.

И третий шаг, по словам Геруса, - это корректировка предельных цен (price cap) на на "рынке на сутки вперед" (РСВ) и "внутрисуточном рынке" (ВСР).

На ночном рынке необходимо повысить его на 10%, а на дневном - понизить на 15-20%, поскольку на дневном рынке price cap выше, по словам Герсуса, чем во всех европейских странах.

Эта корректировка позволить снизить общую цену еще на 9%, а все три меры вместе - на 20%.

Офис Президента рассчитывает внести проект постановления о спецобязательствах уже на заседание Кабмина 21 августа.

Для этого завтра 20 августа планируется провести совещание с представителями Минэнерго, а также с вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, чтобы разработать проект постановления и согласовать его с необходимыми ведомствами, в том числе и Минюстом.

Параллельно НКРЭКУ ведет работу по разработке новых предельных цен, а также тарифа для "Укрэнерго", которые могут быть введены с 1 сентября или с 1 октября.

Как сообщали Українські Новини, "Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен, а ЕБРР решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.

Ранее цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%.