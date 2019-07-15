"Укрэнерго" оштрафовали на 1,7 млн гривен

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" штраф в размере 1,7 млн гривен за нарушение лицензионных условий по передаче электрической энергии.

Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ 12 июля, передают Українські Новини.

Отмечается, что данный штраф был наложен по результатам внеплановой проверки, которая прошла 26 июня.

Также в материалах говорится, что данная сумма должна быть уплачена в государственный бюджет в течение 30-ти дней.

Кроме того, "Укрэнерго" обязано в срок до 1 августа предоставить НКРЭКУ отчет о соответствии (достаточности) электрических мощностей.

А также до 15 июля "Укрэнерго" должно предоставить НКРЭКУ оформленную и заверенную копию акта о вводе в эксплуатацию информационной системы Market managment system версия 1.0 и до 25 октября предоставить копию акта о вводе в эксплуатацию информационной системы Market managment system версия 2.0.

Кроме того, начиная с 15 июля "Укрэнерго" должна обеспечить предоставление НКРЭКУ еженедельный отчет о введении информационной системы Market managment system и ежемесячного отчета касательно выполнения мер по реорганизации оператора системы передачи и касательно подготовки сертификации системы передачи.

Как сообщали Українські Новини, ранее НКРЭКУ снизила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10,16% или на 3,53 коп./кВт-ч до 31,21 коп./кВт-ч.

Также НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов "Укрэнерго". Ранее в "Укрэнерго" заявляли о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за жары.