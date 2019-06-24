Из-за жары в энергосистеме Украины критическая ситуация, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" заявляет о критической ситуации в энергосистеме по обеспечению баланса производства и потребления электроэнергии из-за жары

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая предупреждала о возможных отключения электричества из-за жары, заявляет, что в энергосистеме страны сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии из-за рекордно высоких показателей температуры воздуха.

Об этом говорится в сообщении НАЭК, передают Українськi Новини.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности блоки ТЭС, обеспеченные топливом", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний.

Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - "Центрэнерго") суммарной установленной мощностью 2 857 МВт, при этом за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%.

Согласно сообщению, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - "Центрэнерго", 1 - "Донбассэнерго" и 1 - "ДТЭК Энерго") на 2 320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы. Решить вопрос может ускорение вывода с ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.

По этому поводу "Укрэнерго" обратилось в Совет национальной безопасности и обороны с соответствующим письмом.

В сообщении отмечается, что от оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.

Как сообщали Українськi Новини, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.