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29 июля 2019, понедельник, 10:41 8565
Экономика 2019-07-29T11:46:47+03:00
Українські Новини
Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен

Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен

26 июля 2019 государственное предприятие "Гарантированный покупатель" направило в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о взыскании авансового платежа по ГП "НЭК "Укрэнерго". Размер указанного платежа составляет 1,58 млрд грн. Расчеты проведены на основании данных о прогнозируемых объемах электрической энергии, отпущенной производителями по "зеленому" тарифу.

Причиной иска стало невыполнение со стороны ГП "НЭК "Укрэнерго" своих обязательств по оплате гарантированному покупателю прогнозной величины услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней расчетного месяца (за период с 01.07.2019 по 20.07.2019).

Напомним, до 14 и 24 числа расчетного месяца оператор системы передачи (ОСП) - ГП "НЭК "Укрэнерго"- должен осуществить полную и своевременную оплату авансового платежа гарантированному покупателю за первые 20 дней расчетного месяца. Однако со старта работы нового рынка электроэнергии - 1 июля 2019 - оператор системы передачи ни разу не рассчитался с Гарантированным покупателем.

Как сообщали СМИ, 27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЕКУ, которыми устанавливались тарифы Укрэнерго на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

 

12 июля НКРЕКУ приняла новое Постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 - до 312,14 грн/МВт∙ч.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском о решении Нацкомиссии с целью отменить новое Постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленым" тарифом гарантировать покупателю.

Больше новостей о: Электроэнергия Укрэнерго Гарантированный покупатель Никопольский завод ферросплавов

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