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05 вересня 2019, четвер, 11:49 62
Судова влада 2019-09-06T14:00:13+03:00
Українські Новини
Ремонт та облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень

Ремонт та облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень

Антикорупційний суд
Антикорупційний суд

Ремонт і облаштування Вищого атикоррупционного суду, який 5 вересня розпочав свою роботу, обійшлися в 12 млн гривень.

Про це журналістам сказав керівник апарату суду Богдан Крикливенко, передають Українські Новини.

"Вартість ремонту вийшла... приміщеннями у 5 млн гривень", - повідомив він.

Вартість комп'ютерної техніки - близько 4 млн гривень, а обладнання залів відеозв'язком обійшлося ще в 3 млн гривень.

Всього в 3 приміщеннях суда обладнані 18 судових залів.


Як повідомляли "Українські Новини", в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.

Також Зеленський хоче, щоб ВСП призначав членів ВККС. Крім того, Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.

Тим часом Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів.

 

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