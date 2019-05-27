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27 мая 2019, понедельник, 12:00 672
Судебная власть 2019-05-27T14:30:04+03:00
Українські Новини
Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей

Государственная судебная администрация констатирует дефицит судей

Государственная судебная администрация (ГСА) констатирует дефицит судей.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава ГСА Зеновий Холоднюк.

"Основной недостаток – образовавшийся дефицит судейских кадров. С 2015 года мы потеряли более 3 тыс. высококвалифицированных судей. Профессионалы своего дела, к сожалению, уходят в отставку", - сказал он.

По его словам, общая численность судей во всех судах на данный момент составляет 6345 должностей, из которых фактически 5183 занятых.

"То есть вакантными остаются 1159 судейских должностей. Есть еще одна цифра - это судьи в штате, но у них закончился первый пятилетний срок, закончились полномочия, они не отправляют правосудие, и фактически количество составляет 964 судьи, а нагрузка на других судей только растет. Если взять апелляционные суды, то на сегодняшний день есть 162 судьи, которые либо не прошли квалификационное оценивание, либо прошли его, но по неизвестным причинам не переведены в новые суды в апелляционных округах. Однако, все они без исключения, заработную плату получали и получают", - отметил Холоднюк.

Он добавил, что на данный момент продолжается реорганизация местных судов и создание окружных.

Как сообщали Українські Новини, Любомльский районный суд Волынской области прекратил работу из-за отсутствия судей.

Ранее Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области прекратил работу из-за отсутствия судей.

В июне 2018 года нехватка судей составляла почти 2,4 тыс. человек, больше всего вакансий - в Херсоне и Белой Церкви.

 

 

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