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17 июля 2019, среда, 16:54 13
Судебная власть 2019-07-17T16:54:13+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов

НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) призывают Верховную Раду принять законопроект о рассмотрении Высшим антикоррупционным судом исключительно дел антикоррупционных органов.

Об этом сообщает пресс-служба САП на их странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу Президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект", - говорится в нем.

Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.

Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.

Как сообщали Українські Новини, Антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре.

В Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

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