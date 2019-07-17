НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) призывают Верховную Раду принять законопроект о рассмотрении Высшим антикоррупционным судом исключительно дел антикоррупционных органов.\r\nОб этом сообщает пресс-служба САП на их странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу Президента Украины и как можно быстрее принять соответствующий законопроект", - говорится в нем.\r\nПравоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.\r\nПо действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.\r\nТаким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.\r\nКак сообщали Українські Новини, Антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре.\r\nВ Антикоррупционный суд назначили 38 судей.\r\n21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.