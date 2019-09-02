У Дніпропетровській області згоріло 3,2 гектари лісу

Близько 3,2 га лісового масиву в понеділок згоріло на території державного підприємства "Куриловське лісництво" біля селища Курилівка (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.\r\nРятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.\r\nЗагроза для жителів населених пунктів відсутня.\r\nДля ліквідації пожежі було залучено 20 чоловік.\r\nПричина загоряння встановлюється правоохоронними органами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Херсонській області загорівся лісовий масив площею близько 5 га. Пожежу гасили 57 осіб з використанням 19 одиниць техніки, з них 27 осіб - пожежні ДержНС. Також у Херсонській області сталося загоряння хвої на площі 1,2 га на території Збурівського лісництва.\r\nРаніше под Борисполем згоріло 10 га пшениці.\r\nКрім того, у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.У липні горів замінований ліс біля Станиці-Луганської. В ході пожежі через вибух боєприпасів був поранений чоловік. \r\n