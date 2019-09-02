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02 вересня 2019, понеділок, 14:49 20
Суспільство 2019-09-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області згоріло 3,2 гектари лісу

У Дніпропетровській області згоріло 3,2 гектари лісу

Пожежа в лісі. Фото: pixabay
Пожежа в лісі. Фото: pixabay

Близько 3,2 га лісового масиву в понеділок згоріло на території державного підприємства "Куриловське лісництво" біля селища Курилівка (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Загроза для жителів населених пунктів відсутня.

Для ліквідації пожежі було залучено 20 чоловік.

Причина загоряння встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, в Херсонській області загорівся лісовий масив площею близько 5 га. Пожежу гасили 57 осіб з використанням 19 одиниць техніки, з них 27 осіб - пожежні ДержНС.


Також у Херсонській області сталося загоряння хвої на площі 1,2 га на території Збурівського лісництва.

Раніше под Борисполем згоріло 10 га пшениці.

Крім того, у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.

У липні горів замінований ліс біля Станиці-Луганської. В ході пожежі через вибух боєприпасів був поранений чоловік.

 

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