В Днепропетровской области случился крупный лесной пожар

Около 5 га лесного массива в понедельник сгорело в Павлоградском районе Днепропетровской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.\r\nСообщается, что по состоянию на 17:00 спасателям удалось ликвидировать пожар.\r\nУгроза для жителей населенных пунктов отсутствует.\r\nДля ликвидации пожара были были привлечены 20 человек и 5 единиц пожарной техники.\r\nПричина возгорания устанавливается правоохранительными органами.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Закарпатье дважды за один день горела знаменитая "Долина нарциссов".\r\nТакже в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.