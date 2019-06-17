В Днепропетровской области случился крупный лесной пожар

Около 5 га лесного массива в понедельник сгорело в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что по состоянию на 17:00 спасателям удалось ликвидировать пожар.

Угроза для жителей населенных пунктов отсутствует.

Для ликвидации пожара были были привлечены 20 человек и 5 единиц пожарной техники.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье дважды за один день горела знаменитая "Долина нарциссов".

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.