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20 июля 2019, суббота, 11:49 122
Происшествия 2019-07-20T11:50:36+03:00
Українські Новини
Под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы

Под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы

В Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов, сообщает ГСЧС в субботу, 20 июля.

"19 июля в 15.03 вблизи села Большая Александровка на поле площадью 42 га возник пожар пшеницы на корню", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что менее чем за полчаса огонь удалось потушить. Была спасена пшеница на плошади 32 гектара.

"В настоящее время причина пожара устанавливается. На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области", – добавили ГСЧС.

Как сообщали Українські Новини,  в Днепропетровской области случился крупный лесной пожар.

Кроме того, ГосЧС локализировала пожар на птицефабрике "Ясенсвит" в Василькове Киевской области.

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