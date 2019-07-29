В Херсонской области в лесу произошел масштабный пожар

Сегодня, 29 июля, в Херсонской области произошло возгорание хвои на площади 1,2 гектара на территории Збурьевского лесничества. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Так, сообщается, что в полицию поступило сообщение, что на территории лесничества горит лес. Предварительно, загорелась низменная хвоя.

Пожар в лесу в Херсонской области

"Сотрудники Голопристанского отделения полиции обеспечили охрану места происшествия для недопущения на территорию опасной зоны граждан. Над ликвидацией пожара работали спасатели службы по чрезвычайным ситуациям и работники лесничества, было задействовано пять пожарных автомобилей и два трактора. Огонь удалось потушить, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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