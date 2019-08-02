В Херсонской области горит лес

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидирует пожар в лесу вблизи села Новая Збурьевка Херсонской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице ГосЧС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, 2 августа в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи села Новая Збурьевка в Новозбуровском лесничестве загорелся лесной массив площадью около 5 гектар.\r\nНа данный момент пожар тушат 57 человек с использованием 19 единиц техники, из них 27 человек - пожарные ГосЧС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Херсонской области в лесу произошел масштабный пожар.\r\nРанее под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы.