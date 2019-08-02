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02 августа 2019, пятница, 19:28 4
Происшествия 2019-08-02T19:28:24+03:00
Українські Новини
В Херсонской области горит лес

В Херсонской области горит лес

Пожар в лесу в Херсонской области. Фото: ГосЧС
Пожар в лесу в Херсонской области. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидирует пожар в лесу вблизи села Новая Збурьевка Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении на странице ГосЧС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 2 августа в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи села Новая Збурьевка в Новозбуровском лесничестве загорелся лесной массив площадью около 5 гектар.

На данный момент пожар тушат 57 человек с использованием 19 единиц техники, из них 27 человек - пожарные ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области в лесу произошел масштабный пожар.

Ранее под Борисполем сгорело 10 гектаров пшеницы.

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