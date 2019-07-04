Пожар в заминированном лесу возле Станицы-Луганской ликвидирован

Пожар, который возник вчера, 3 июля, в заминированном лесу в Луганской области был локализирован в 12:30 на площе 4,8 га. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

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В ходе пожара из-за взрыва боеприпасов был ранен мужчина.

"3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства", - сообщила ГосЧС.

На место пожара было направлено 110 человек и 25 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Пиротехническим подразделением ГосЧС проводились работы по разминированию местности.



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