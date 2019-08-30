Екс-глава НКРЕКУ Вовк з дружиною і дітьми виїхав у Бельгію

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитро Вовк, який підозрюється у справі "Роттердам+", виїхав з дружиною і дітьми в Бельгію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Вовк залишив територію України 28 квітня, а його дружина і діти 20 квітня.

В той же час НАБУ попросило Інтерпол оголосити Вовка в міжнародний розшук, проте станом на 30 серпня, згідно сайту Інтерполу, він не значиться в міжнародному розшуку.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.



Раніше Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється в розкраданні у справі "Роттердам +".

Крім того, Вовк вважає безпідставними дії Національного антикорупційного бюро по справі формули "Роттердам+".

Тим часом адвокат Вовка заявив, що законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, а політолог вважає, що НАБУ два роки шукало в Україні вугілля з Роттердама, який не повинні звідти завозити.