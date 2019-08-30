підписатися на розсилку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 серпня 2019, пʼятниця, 13:58 25
Політика 2019-08-30T15:00:02+03:00
Українські Новини
Екс-глава НКРЕКУ Вовк з дружиною і дітьми виїхав у Бельгію

Екс-глава НКРЕКУ Вовк з дружиною і дітьми виїхав у Бельгію

Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитро Вовк, який підозрюється у справі "Роттердам+", виїхав з дружиною і дітьми в Бельгію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Вовк залишив територію України 28 квітня, а його дружина і діти 20 квітня.

В той же час НАБУ попросило Інтерпол оголосити Вовка в міжнародний розшук, проте станом на 30 серпня, згідно сайту Інтерполу, він не значиться в міжнародному розшуку.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.


Раніше Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється в розкраданні у справі "Роттердам +".

Крім того, Вовк вважає безпідставними дії Національного антикорупційного бюро по справі формули "Роттердам+".

Тим часом адвокат Вовка заявив, що законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, а політолог вважає, що НАБУ два роки шукало в Україні вугілля з Роттердама, який не повинні звідти завозити.

Більше новин про: Роттердам+ Бельгія Дмитро Вовк

Архів
Новини
П'ятирічний хлопчик, у якого були протипоказання до вакцинації, помер від кору 14:56
Дві квартири в Києві і мільйонні доходи: що задекларував віце-прем'єр з євроінтеграції Кулеба 14:51
Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму, - прем'єр-міністр про регулювання цін на енергоносії 14:45
РФ можуть запросити на саміт G7 в 2020: Зеленський висловив стурбованість Макрону 14:23
Фото: portal.lviv.ua
Невідомі осквернили пам'ятники Бандері на честь 100-річчя ЗУНР у Львові 14:16
більше новин
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Медведчук заявив, що Опозиційна платформа внесла до ВР "проект постанови про мир в Україні" 18:20
більше новин
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok