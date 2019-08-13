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13 августа 2019, вторник, 14:50 383
Экономика 2019-08-13T14:51:16+03:00
Українські Новини
НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов

НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить, - Cазонов

Детективы НАБУ, ведущие дело "Роттердам+", не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге для интернет-издания Site.ua.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем!!! Об этом на полном серьезе пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины... Два с половиной года работы, миллионы бюджетных денег на оплату толпы детективов и прокуроров и такой жалкий вывод – "уголь в Украину ехал не из Роттердама". Конечно, уголь не ехал из Роттердама морем. Как и сыр адыгейский, который "умники" из НАБУ покупают в супермаркете, не едет в Украину из Адигеи на ослах. И перец болгарский на рынке не из Болгарии на телеге, а из соседнего агрохозяйства. Прекрасный повод арестовать несчастных фермеров, сыроваров и торговцев "ненастоящими" продуктами, доставленными "неправильными" путями...", - написал Сазонов.

Эксперт высказал удивление, что детективы НАБУ полагают, что уголь должен поставляться в Украину из Роттердама, ведь в самой методике формирования оптовой цены на электроэнергию, названной в последствие "Роттердам+", нет упоминаний о том, что он должен ввозиться из этого города.

"В самой методике никаких упоминаний о необходимости доставки угля из Роттердама нет. Есть только методологический посыл о том, что за основу расчета угольной составляющей в цене электроэнергии принимается средняя цена на европейском рынке за 12 месяцев (исходя из индекса API2 на условиях CIF). Еще раз – API2 это не роттердамская шахта, из которой можно возить уголь, а крупнейший угольный ценовой индекс Европы", - пояснил Сазонов.

Политолог также напомнил, что обоснованность данной методики ценообразования на энергетический уголь подтвердили три украинские и четыре  международные экспертизы.

Напомним, 8 августа НАБУ сообщило, что детективы бюро не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам +" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах, в результате чего промышленные потребители, бюджетная сфера, предприниматели и другие без основания переплатили за электроэнергию минимум 18,87 млрд  грн.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дело "Роттердам +" свидетельствует о некомпетентности и политической ангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы и целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

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